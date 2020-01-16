Müdür Başyiğit, Tasarım Beceri Atölyelerini inceledi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Pazarlar ilçesi Sofular İlk ve Ortaokulu'nda Tasarım Beceri Atölyelerinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak Pazarlar ziyaretinde 2023 Vizyonu kapsamında her sınıfı atölye yapma hedefiyle Sofular İlk ve Ortaokulunda faaliyet gösteren 11 Tasarım Beceri Atölyesini incelediler.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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