Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk'a seslendi: "Bizimle Kitap Okur musunuz?"

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Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu'nda, "Benimle Kitap Okur musun? etkinliğine katılan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek, "Bizimle Kitap Okur musunuz?" dedi.

Sofular Ortaokulu tarafından hayata geçirilen "Benimle Kitap Okur musun?" projesi kapsamında öğrenciler, daha önceden okudukları "Doktor Olacağım" söyleşisini gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Sak, 6. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen söyleşiye katıldılar.

Kitabın değerlendirmesinin yapıldığı söyleşinin sonunda Müdür Başyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek "Bizimle Kitap Okur musunuz?" dedi.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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