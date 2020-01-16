Donma tehlikesi geçiren başkan ve 2 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde su hattı tamiri için gittikleri ormanlık alanda yoğun kar nedeniyle mahsur kalarak donma donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçi taburcu oldu.

Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek için gittikleri ormanlık alanda 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çukurca Şehit Veli Selçuk İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, başkan ve 2 işçiyi belediyede ziyaret ederek, kendileri için yazdıkları mektupları takdim etti. Öğrencilerden Rukiye Kocaman, 'Ben de sizin gibi olmak istiyorum’ başlığı altında yazdığı mektubunda, “Sayın Belediye Başkanımız ve onunla birlikte dağlarda donmak üzere olan kişilere çok teşekkür ediyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlerin Ilıcaksu’daki kişiler ve arkadaşlarımız için yaptıklarınızı sizi hiç unutmayacağız. Çok geçmiş olsun” diye belirtti.

Mektupları heyecanla okuyan Başkan Taşgın, duygularına hakim olamadı ve öğrencilere her mektup için ayrı ayrı teşekkür etti.

KÜTAHYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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