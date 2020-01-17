Aslanapa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti verildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde korunmaya muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülen evde bakım hizmeti kapsamındaki hizmetlere ek olarak, 2020 yılı başından itibaren erkek vatandaşlarımıza evde traş hizmeti de verilmeye başlandı. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.