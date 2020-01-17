DPÜ ile eğitim çözümleri şirketi arasında protokol imzalandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), dünyada binin üzerinde kurumla çalışan eğitim çözümleri şirketi Pearson ile uluslararası tanınırlığa sahip bir kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan “Pearson Assured” belgesi alınabilmesi için ilk adım olan protokolü imzaladı.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Burcu Akdeniz ile Pearson Akreditasyon Yetkilisi İsmail Cem Sezer ve kurum temsilcisi Ahmet Şahin katıldı.

Törende Rektör Kazım Uysal ve İsmail Cem Sezer’in iki kurum adına imzaladığı protokol ile Dumlupınar Üniversitesinin kalite ve uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkıları olacak büyük bir adım daha atıldı.

İki kurum arasında başlayan sürecin sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip bir kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan Pearson Assured Belgesi almaya hak kazanacak.



“Mezun öğrencilerde faydalanacak”



Pearson Assured Belgesi’ne sahip olmak en çok Yabancı Diller Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin kariyerlerine olumlu etki edecek. İmzalanan protokolle akreditasyon süreci tamamlanan eğitim kurumlarında olduğu gibi Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri de uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip ‘Pearson Assured Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar. Öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, dünyanın pek çok yerinde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacak. Bu protokol ile başlayan sürecin sonucunda Yabancı Diller Yüksekokulunun eğitiminin kalitesi uluslararası düzeyde belgelenmiş olacak. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanan öğrenciler dünya çapında yabancı dil becerilerini belgeleyebilecek ve kariyerleri boyunca bu ayrıcalıktan faydalanabilecekler.



“Eğitim çözümleri şirketi Pearson binin üzerinde kurumla çalışıyor”



Yaklaşık yüz ülkede faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan bu kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, dünya standartlarında geliştiriliyor ve uluslararası düzeyde kabul görüyor. Ağırlıklı olarak İngiltere, ABD, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde olmak üzere dünya çapında binden fazla kurum ile birlikte çalışan Pearson, Türkiye’de 40’ın üzerinde üniversitenin uluslararası akreditasyonunu sağlamayı başardı. Sürecin sonunda Yüksekokulun kalite akreditasyon çalışmalarının ivmesi artarken, Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası düzeyde tanınırlığı ve itibarına da katkı sağlanacak.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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