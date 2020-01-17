Kütahya AFAD’tan özel çocuklara Afetlere Hazırlık eğitimi

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Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce geliştirilen “Engellilere Yönelik Afetlere Hazırlık Projesi” (ZEVET) kapsamında Afetlere Hazırlık eğitimi verildi.

Afetlere Hazırlık eğitiminde; Deprem, sel, yangın gibi tehlikelere karşı alınacak tedbirler, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında yapılması gereken çökkapantutun hareketi ve tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındı.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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