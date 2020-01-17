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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Tavşanlı’da atölye çalışması

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Öğr. Gör. Fatih Kara ve DPÜ TV'de kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, 3. Ahmet Uluçay Sinema Günleri kapsamında Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde hem seminer hem de atölye çalışması gerçekleştirdi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Tavşanlı’da atölye çalışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Öğr. Gör. Fatih Kara ve DPÜ TV’de kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, 3. Ahmet Uluçay Sinema Günleri kapsamında Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde hem seminer hem de atölye çalışması gerçekleştirdi.
3. Ahmet Uluçay Sinema Günleri kapsamında yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Öğretim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun da açılışında bulunduğu etkinliklere katılan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki katılımcılara bir seminer verdi. Seminerde Üniversitenin ve fakültenin tanıtım filmlerinin yanı sıra tematik filmlerin önce gösterimi ardından da çözümlemeleri yapıldı.
Mercin'in seminerinin ardından Öğr. Gör. Fatih Kara ve DPÜ TV'de çalışan öğrenciler tarafından katılımcılara 'Realtime Greenbox Compositing' başlıklı atölye çalışması gerçekleştirdi.

KÜTAHYA

17 Ocak 2020 Cuma

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