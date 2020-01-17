Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından, orman köylülerine verilen ferdi kredi desteğinin yanında orman köylüsünün kurmuş olduğu kooperatiflere de verilen desteğin sürdüğü bildirildi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde yer alan S.S. Konuş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Orköy desteği ile alınan yüzde 20 hibeli 220 bin TL değerinde traktör ve iş makinesi ekipmanları, kooperatif yönetimi tarafından teslim alındı.

Kooperatif Başkanı Kemal Ceylan, yaptığı açıklamada, ''Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında verilen destek ile traktör sahibi olduk ve projeden yararlanandık. Bundan dolayı çok memnunuz. Orman Genel Müdürlüğü ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum'' dedi.

Teslim törenine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Şube Müdür Vekili Turan Durmaz, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Kooperatif Başkanı Kemal Ceylan, Kurum personeli ve kooperatif üyeleri katıldı.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.