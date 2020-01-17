Kütahya ASKF'den TKİ Tavşanlı Linyitspor'a ziyaret

Kütahya Amatör ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Bölgesel Amatör Lig 9. grup takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'u ziyaret ederek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçta başarı dileğinde bulundu.

Cengiz, burada yaptığı konuşmada, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un amatörden çıkması gerektiğini vurguladı.

Cengiz, "160 kulübe bizler hizmet veriyoruz ve hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Tavşanlı Kütahya'da lokomotif vazifesi yapan bir takım. Bizler amatörde sizleri istemiyoruz. Sizleri profesyonel liglerde görmek istiyoruz. İstiyoruz ki profesyonel lige Kütahyaspor da çıksın, Linyitspor da çıksın. Çünkü gençlerimize hedef gösteremiyoruz. Sizler profesyonel ligde olduğunuz takdirde gençlerin hedefleri sizler olacaksınız. Zorlu bir süreçten geçiyorsunuz ve bu süreçte başarılar diliyorum Allah yardımcıları olsun" dedi.

Cengiz, antrenman sonrası futbolculara baklava ikramında bulundu.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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