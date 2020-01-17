Tavşanlı'da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tavşanlı'da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.

Tavşanlı'da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ulucami Mahallesi Karaelmas Caddesinde, V.Ö.'ye evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta, altı açık kalan yemek tenceresinden çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü.
Polis, evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu Simav ...
Kütahya ASKF'den TKİ Tavşanlı Linyitspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Kütahya ASKF'den TKİ Tavşanlı Linyitspor'a ziyaret
Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği
YEREL HABERLER Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği
Müdür Hasan Başyiğit: "Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli"
YEREL HABERLER Müdür Hasan Başyiğit: "Çocuğunuzla yapıcı ve güven ...
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden anlamlı etkinlik
DPÜ ile Memur-Sen arasında eğitim iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile Memur-Sen arasında eğitim iş birliği ...
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Tavşanlı’da atölye çalışması
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Tavşanlı’da atölye ...
Kaz üreticiliği hızla artıyor
YEREL HABERLER Kaz üreticiliği hızla artıyor
Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı
YEREL HABERLER Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı
Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak
YEREL HABERLER Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak
Kütahya AFAD’tan özel çocuklara Afetlere Hazırlık eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya AFAD’tan özel çocuklara Afetlere Hazırlık ...
Proje ekibi Manisa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Proje ekibi Manisa'da incelemelerde bulundu
DPÜ ile eğitim çözümleri şirketi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER DPÜ ile eğitim çözümleri şirketi arasında protokol ...
Özel eğitim öğrencisi karne sevincini evinde yaşadı Karaciğer nakli sebebi ile evde eğitim gören 8 yaşındaki Furkan Kasım Kayman'ı ziyaret edip karnesini verdiler
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencisi karne sevincini evinde ...
Öğrenci servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Öğrenci servis araçları denetlendi
Aslanapa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş hizmeti
YEREL HABERLER Aslanapa'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde traş ...
Donma tehlikesi geçiren başkan ve 2 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER Donma tehlikesi geçiren başkan ve 2 işçi, ...
Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında gezdiriyor
YEREL HABERLER Sahiplendiği sokak kedisini sırt çantasında ...
Kütahya'da kırağı güzelliği
YEREL HABERLER Kütahya'da kırağı güzelliği
KÜTSO Meclis Başkanı Güral’dan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER KÜTSO Meclis Başkanı Güral’dan Rektör Uysal’a ziyaret
Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor Eksi 10 derecede evinin kapısından içeri giren kediyi şimdi yanından ayırmıyor
YEREL HABERLER Sahiplendiği kediyi sırt çantasında gezdiriyor Eksi ...
Kütahya’da 1 yılda 8 bin 233 konut satış sonucu el değiştirdi
YEREL HABERLER Kütahya’da 1 yılda 8 bin 233 konut satış sonucu el ...
Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk'a seslendi: "Bizimle Kitap Okur musunuz?"
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk'a seslendi: "Bizimle ...
Yıldız ve küçük kızlar satrançta rakipsiz
YEREL HABERLER Yıldız ve küçük kızlar satrançta rakipsiz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X