Tavşanlı'da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ulucami Mahallesi Karaelmas Caddesinde, V.Ö.'ye evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta, altı açık kalan yemek tenceresinden çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Polis, evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.