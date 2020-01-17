Kavanoz içinde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda moloz yığınları arasında saklanmış kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari faaliyet neticesinde G.M.G. isimli şahsın Parmakören Mahallesi'nde kubar esrar maddesini moloz yığınlarının altına sakladığı bilgisi alındı. Harekete geçen güvenlik güçleri Parmakören Mahallesi yol girişine 600700 metre mesafedeki karlı bölgede narkotik köpeği Mola ile yaptığı arama neticesinde plastik kavanoz içerisinde 214 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili G.M.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlandı.

KÜTAHYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.