En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde freni boşalan kamyonet, 4 otomobilde maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinlen bilgiye göre, Emet eski emniyet binası yokuşunda park halindeki bir komyonetin freni boşaldı. Kamyonet iki otomobile vurarak durabildi. Kamyonetin vurduğu iki otomobilin diğer araçlara vurmasıyla 4 otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.