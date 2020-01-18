Emet'e doktor ataması

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne atanan 4 acil pratisyen hekimin görevine başladığı bildirildi.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Acil pratisyen hekimlerimiz Melike Berk, Ceren Hasret Gülnar, Mehmet Melih Karahafız ve Canan Yeşil Yaprak görevine başladı. 4 doktorumuz, hastanemiz ve bölge halkımız için hayırlı olsun. Bölgemiz için hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Doktorlarımızın hastanemizde göreve başlamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

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