Başkan Şemsettin Akağaç: "Terörü lanetliyorum"

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, terör olayları ile verilen şehitlerin milleti derinden üzdüğünü ancak ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 3 askerin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Akağaç, ''Terör konusunda mücadelenin en üst düzeyde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde ki iyi gidiş ve istikrar birilerini rahatsız ediyor. Birlik ve ve bütünlüğümüzü korumak adına geçmişte olduğu gibi bundan sonrada şehit ve gaziler vereceğiz. Eğer bizler bugün huzur içinde yaşıyorsak bunu ecdadımıza, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Başkan Akağaç, "Bu milletin her ailesinden bir şehit verilmiştir bu topraklar için. İşte son olayda terör belası ile mücadele eden, ülkemizin, milletimizin birliği ve bütünlüğünü korumak için şehit düşen 3 askerimiz var. Bizler gibi milyonlarca insanımız şehitlerimizin acısını yüreğinde hissetti. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Geride kalan ailelerine ve yakınlarına da sabır versin. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şu unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Devletimiz çok güçlüdür. Ülkemizin vatanımızın ve milletimizin birliği bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizin bir tek damla kanının bile hesabını soracaktır. Askerlerimizi şehit eden hain teröristleri ve terör odaklarını lanetle kınıyorum ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyorum'' şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

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