Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havaların eksi dereceleri görmesi ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için şehir merkezine akın etti.

Akşam saatlerinde farklı şekil ve motif çizerek uçan kargalara sığırcık kuşları da eşlik edince ilginç görüntüler oluşturdu. Bu günlerde bir anda ortaya çıkan binlerce karga görenleri şaşırttı.

Havaların soğuması ile ortaya çıkan binlerce karga, şehir merkezinde topluca hareket edip uzun süre geceyi geçirecek yer aradılar. Kargaların ilçe semalarındaki dansı objektiflere farklı şekilde yansırken vatandaşlar da cep telefonları ile bu doğal güzelliği kaydetmeye çalıştı.

KÜTAHYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

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