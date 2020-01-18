Muratdağı’nda Kayak ve Kızak Şampiyonası

Kulüpler ve Okullar arası Kütahya KayakKızak Şampiyonası, Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Kızak Federasyonu tarafından organize edilen Kütahya İli KayakKızak Şampiyonası’nda sporcular dereceye girebilmek için yarıştılar.

Şampiyonada Alp Disiplini Slalom ve Büyük Slalom, Kuzey Disiplini Serbest ve Klasik Teknik, Snowboard Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.

Minikler A ve B kategorilerindeki sporcular yarışmalara renk katarken yıldızlar ve gençler kategorilerinde saniyeler ile dereceler belli oldu.

Minikler kategorisinde teşvik amaçlı mahalli olarak düzenlenen yarışmalarda, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular Kütahya ilini temsilen 1315 şubat 2020 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan Okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya’yı temsil edecekler.

KÜTAHYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

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