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DPÜ’den ailelere dijital eğitim

İHA

DPÜ’den ailelere dijital eğitim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenlerinden Doç. Dr. Oktay Şahbaz’ın yürütücüsü olduğu ’Çocukları Korumak İçin Ailelere Dijital Eğitim Verilmesi’ konulu KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi Türkiye Ulusal Ajansı Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü'nden hibe kazandı.
Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de ortağı olduğu 'Çocukları Korumak İçin Ailelere Dijital Eğitim Verilmesi’ (Digitised Education of Parents for Children Protection) konulu Avrupa Birliği projesinin Üniversitedeki tanıtım toplantısında Kütahya Barosu da iştirakçi olarak projeye destek vereceğini açıkladı.
Rektörlük makamında projenin tanıtımı, ayrıntıları, kapsamı ve hangi alanlarda iş birliği yapılacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen paydaşlar toplantısına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Proje çalışanları Öğr. Gör. Vehbi Onur Demirciler, Öğr. Gör. Elif Körpe ve Öğr. Gör Ulaş Yabanova ile proje danışmanları Eğitim Fakültesinden Doç.Dr. Senar Alkın Şahin, Doç.Dr. Nihal Tunca Güçlü, Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan ile müdürlüğün yönetici ve çalışanları, Kütahya Barosunu temsilen Av. Buket Güngör ve Av. Esin Özak Sezengöz katıldı.Toplantının sonunda paydaşlar arasında projeye ilişkin protokoller imzalandı.

“Proje çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalık amaçlıyor”

Proje Koordinatörü Doç Dr. Oktay Şahbaz, "Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu projemizde çocuk istismarı ve ihmali konusunda geliştirilecek dijital araçlarla şehirdeki ve Avrupa'daki ailelere ulaşmaya ve farkındalık yaratmaya çalışacağız. Proje kapsamında bir çocuğu bile herhangi bir istismar türünden ve ihmalinden kurtarmak önemli olacaktır" şekilde konuştu.

“Tüm olanakları seferber etmeye hazırız”

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ise çocukların tüm dünya ülkeleri için önem arz ettiğini dile getirerek, "Bu proje kapsamında sağlanacak her türlü bilimsel ve sosyal destek için Üniversitemizin olanaklarının seferber etmeye hazırız” dedi.
Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise, çalışma arkadaşları ile uzun süredir bu konuda çalışmalar yaptığını belirtti ve bu proje ile çocuk istismarına karşı alınacak çalışmalara ve önlemlere önemli katkıların olacağını dile getirdi.
Kütahya Barosundan Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Buket Güngör, olayın hukuki boyutunun ailelere aktarmakta güçlükler yaşandığını; bu projede uygulanacak kolektif uygulamalarla ailelere yönelik hazırlanacak eğitim paketlerinde hukuki boyutun da ele alınmasının insanları daha fazla bilinçlendireceğini aktardı.

KÜTAHYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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