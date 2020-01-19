Boyacı ve pazarcı gençlerin çektiği rap klibi sosyal medyayı salladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, boya ve pazarcılık işiyle uğraşan gençlerin çektiği rap müziği klibi, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Emet'te boya ve badana işiyle uğraşan Ferhat Tuğcu ve pazar tezgahında sebze ve meyve satan Hasan Hüseyin Özkaya’nın arkadaşları Ali Demirayak ve yerel sanatçı Muammer Akyol ile birlikte bir hafta çalışıp hazırladıkları rap müziği klibi, paylaşıma girdikten kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük beğeni topladı ve bölgede paylaşım rekorları kırdı.

Söz ve müziği tamamen kendilerine ait olan 'No illegal' isimli bu klibi isteyerek ve içten gelerek yaptıklarını belirten Ferhat Tuğcu ve Hasan Hüseyin Özkaya isimli gençler, çalışmalarının kısa sürede bu kadar beğenilmesinden çok memnun olduklarını, kendilerine destek olan Ali Demirayak ve yerel sanatçı Muammer Akyol’a teşekkür ettiklerini belirttiler.

KÜTAHYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

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