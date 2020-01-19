Kütahya´da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi

KÜTAHYA´da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. ve M.Ö.'nün tarihi eser topladığı ve apart dairelerinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti Yaklaşık 20 gün izlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart dairelerde çeşitli dönemlere ait eser niteliği taşıyan 1 heykel, 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 savaş ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş/ tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.K. ve M.Ö. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.



KÜTAHYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

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