Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından, son günlerde etkili olan ve eksi değerlerde seyreden soğuk havanın, cilt üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Mevsimsel faktörlerin deriyi etkiledğini belirten Hastane Başhekimi Rukiye Kara, ''Soğuk ve nemsiz kış aylarında bu hayati organımızı iyi korumalıyız. Kış aylarında cildimizde soğuk hava nedeni ile meydana gelen kuruluk erken yaşlanmaya yol açmaktadır. Bu yüzden bol miktarda sıvı tüketmek sağlıklı bir cilt için önemlidir. Uygun giysiler ve nemlendirici ürünlerin uygun biçimde kullanılması çok önemlidir. Soğuk hava nedeni ile ciltte pullanmaya ve dökülmeye sebebiyet veren sedef, kuru egzama, seboreik dermatit gibi bazı deri hastalıklarının çoğalmasına yol açmaktadır. Soğuk nedeniyle kış mevsiminde kızarıp pullanarak kaşınmaya başlayan cilt sorunları ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu şikayetlerin birçoğu dış koşullara ilişkin sorunlardır. Dış ortam ile sürekli temas halinde olan deri bu tür fiziksel koşullardan büyük ölçüde etkilenmektedir'' dedi.

Cilt sorunlarının önlenebilmesi için önerilerde bulunan Hastane Başhekimi Rukiye Kara, "Mevsime uygun giyinmeliyiz. Elleri ayakları, kulakları aşırı soğuktan koruyan bere, eldiven, ayakkabılar tercih edilmelidir'' diye konuştu.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.