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Şaphane AK Parti'de geniş katılımlı toplantı

İHA

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı yapıldı.

Şaphane AK Parti'de geniş katılımlı toplantı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde geniş katılımlı AK Parti ilçe aylık olağan toplantısı yapıldı.
Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ''AK Parti İlçe teşkilat binamızda milletvekilimiz Sayın Ahmet Tan'ın katılımıyla belediye başkanımız Rasim Daşhan, il genel meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla biraraya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Bizler hep birlikte Şaphane ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya, Şaphane ilçemizi layık olduğu güzelliklerle buluşturma amacı ve arzusu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bıkmadan yorulmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan köy ve mahallelerimizde olan sorunları ve talepleri aldık. Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçede var olan sorunları ve yapılması palanlanan projeleri bizlere sundu. Yeni açılan yaşlı ve engelli bakım merkezinin ilçemize olan katkısından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti'' dedi.

KÜTAHYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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