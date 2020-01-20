Simavlı gençler Prag yolcusu

Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ faaliyeti kapsamında 8 öğrenci ve 2 idareciyle Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrine gideceği belirtildi. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’i ziyaret eden teknik ekip, ilgili proje kapsamında High / Scope yaklaşımının amaçları ve temel ilkeleri hakkında bilgi verdi.

Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “20191TR01KA102063655 numaralı erken çocukluk eğitiminde High/Scope yaklaşımı konuları projeleri ile, 12’inci sınıftan 8 öğrencimiz ve Müdür Yardımcımız Serdar Şahin ile birlikte Prag şehrine gidiyoruz. Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde yapılacak olan eğitim çalışmalarından etkin öğrenme kazanımları ile dönmeyi umut ediyoruz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje öğrencilerini tebrik ederek, sınıf düzenini çocuklarla birlikte oluşturma konularında edinilen bilgilerin ilçede uygulanarak, eğitime katkı sağlanması dileklerinde bulundu.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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