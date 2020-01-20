Gazi Bayram İşcan'ı evinde ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli Taburuna bağlı Milgetav Üs Bölgesinde bölücü terör örgütlerince atılan havan sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Bayram İşcan ile ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman, Gazi Bayram İşcan ile eşi Aburu İşcan ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.

Ziyarette; İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan yer aldı.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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