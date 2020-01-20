Kütahya'da 'Hayvansız Sirk' etkinliği

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin (UMER) katkılarıyla, 'Uluslararası Dodo Afrika Hayvansız Sirk' etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin ve çocukların zararlı maddelerden uzak durması ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezinin (UMER) katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Dodo Afrika Hayvansız Sirki'nin seanslarına çok sayıda vatandaş katıldı.

"Oyuncağını ve eşyanı arkadaşınla paylaşmaya ne dersin?"sloganıyla; Hayvansız Sirk etkinliğinde gönüllülük esası ile oyuncağını veya eşyasını yanında getiren miniklerin hediyeleri, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eşya Bankacılığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.