Simav'da gıda denetimi

Simav Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda gıda denetimi yaptı.

Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşların satın alacakları ürünleri mutlaka kontrol etmelerini istedi.

Biçer, “İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren bakkal ve marketlerden, vatandaşlarımızın daha güvenli alış veriş yapabilmeleri için Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ürünlerin etiket ve raf ömrü kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın gıda ürünlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini Belediye Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz. Gıda maddesi satan esnaflarımızın da toptan aldıkları ürünleri mutlaka kontrol ederek satış yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.