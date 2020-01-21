Altıntaş Belediyesi kanalizasyon açma makinası aldı

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi, ilçede yaşanan kanalizasyon arızalarının artması nedeniyle kendi imkanları ile kanalizasyon açma aracı aldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Daha temiz bir Altıntaş için ilçemize belediye imkanlarımızla kazandırdığımız kanalizasyon açma makinası hayırlı olsun inşallah. Emeği geçen, belediye meclis üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. İlçemizde çok sık olarak yaşadığımız kanalazisyon arızalarında, çevre ilçeler veya il merkezinden araç talep etmeden kend işimizi kendimiz halledeceğiz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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