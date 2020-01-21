Kütahya'da 11 bin öğrenci 'Tanılama süreci uygulama' sınavına alındı

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) öğrenci seçimi için il genelinde 11 bin öğrencinin tanılama sürecine alındığı bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci" tablet sınavı uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Kütahya Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Başyiğit, sınav merkezinde incelemelerde bulunarak, ilgililerden sınav ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrenci ve velilerle sohbet etti, sınavlara girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Yetkililer, bu yıl il merkezinde yaklaşık 5 bin 100, Kütahya genelinde ise 11 bin öğrencinin Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi için tanılama sürecine alındığını, tablet uygulama sınav sonuçlarının 22 Nisan 2020 günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden açıklanacağını belirttiler.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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