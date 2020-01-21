Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Orhangazi İş Merkezi'nde yer alan Kütahya Mimarlar Odası'nı ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkaç ve yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Belediyesi'nin projeleriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Işık, ziyarette Morkoç ve yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerilerini dinleyip sorularını yanıtladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Oda Başkanı Morkaç, Başkan Işık’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.