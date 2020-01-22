Şehit yakınları, kaymakamını ziyaret etti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şehit yakınları, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Kaymakmlığımızı ziyarete gelen şehit yakınlarımız Hasan Mavi, İbrahim Temel, Kadir Çakır, Süleyman Çelik ve Ahmet Akyıldız'a çok teşekkür ediyorum. Onları ağırlamak ve misafir etmek bizim için en büyük onur'' dedi.

Şehit yakınları yaptıkları açıklamada, ''Altıntaş Kaymakamımız her zaman bizleri ziyaret edip devletimizin daima yanımızda olduğunu bizlere hatırlatır. Kendilerine teşekkür etmek ve ülkemizdeki birlik ve beraberliği şehit yakınları olarak Altıntaş ilçesinden tüm dünyaya göstermek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizler her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin'' dediler.

KÜTAHYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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