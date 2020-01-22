Yangın gönüllülerine eğitim

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında 57 Yangın Gönüllüsüne eğitim verildi.

Gediz'e bağlı orman köylerindeki vatandaşların oluşturduğu 6 Orman Yangını Gönüllü Ekibinden toplam 57 kişiye yönelik düzenlenen eğitim Kütahya Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından verildi.

16 saat süren Orman Yangınlarıyla Mücadele, Teorik ve Uygulama Eğitiminde; Temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından Erdoğmuş Orman Deposunda arazöz, kullanılan diğer ekipmanlar, su, köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleri ile uygulama eğitimi yapıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı göstererek "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlara Katılım Belgeleri Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve diğer eğiticiler tarafından yapılan törenle verildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitime; Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın katıldı.

KÜTAHYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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