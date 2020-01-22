Tavşanlı'da doğa yürüyüşü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) üyesi sporcular ve aileleri, doğa yürüyüşü düzenlendi.

TADOS üyeleri, Göbel Termal Tesislerden Başköy istikametine yaklaşık 10 kilometrelik etapla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ayda iki kez düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki durağında, Göbel Termal Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleşti.

Yaklaşık 30 doğa yürüyüşcüsünün katıldığı etkinlikte sporcular 10 kilometrelik parkuru 3 saatte tamamladı.Göbel Termal Tesislerinden yürüyüşe başlayan sporcular, Başköy istikametinde Martlı Mevkiinden geriye dönüş ile yürüyüşü sonlandırdı.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgiler veren TADOS Başkanı Cevdet Taşkıngül, iki haftada bir düzenledikleri yürüyüşleri zaman zaman haftanın önemine atfettiklerini hatırlatarak, " Bugün yaptığımız yürüyüş rutin bir doğa yürüyüşü. Bu tür yürüyüşlerle tabiatın içerisinde oluyoruz. İnsanların bu tür yürüyüşleri tadımlamasını istiyoruz. Yapmış olduğumuz yürüyüşlerle zor diye düşünenlere cesaret veriyoruz" dedi.

KÜTAHYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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