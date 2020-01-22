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Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı Kütahya'da peruk bakımı için gittiği kuaförde polise ...

İHA

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı Kütahya'da peruk bakımı için gittiği kuaförde polise yakalandı Kendini inşaat ustası, elektrikçi ya da asansör tamircisi olarak tanıtan ve girdiği çeşitli illerdeki evlerde hırsızlık yaptığı belirleni Sahte kimlik gösteren zanlının, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 yıldaki belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan zanlının aynı şahıs olduğunu ve peruk kullandığını belirledi. Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı. Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliye yakaladı.
Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu 52 yaşındaki Z.B. olduğu belirlendi.
Zanlının kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile Kütahya Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu. Şüpheli Z.B.'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.
Z.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KÜTAHYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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