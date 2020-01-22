FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı

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KÜTAHYA'da, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mustafa G. (61) ile eşi Güler G. (55), saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası ile 1 yıldır aranan Mustafa G. ve eşi Güler G.'nin kent merkezindeki evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mustafa G. ile eşi Güler G.'nin, işlemlerinin ardından Uşak'a gönderileceği belirtildi.



KÜTAHYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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