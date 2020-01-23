Kütahya’da ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 40 Çocuğa “Afete Hazır Türkiye” Projesi kapsamında “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.

Eğitim, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında işlendi. Eğitimde yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

Deprem, yangın ve sel konularının ardından, tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı ve tüm çocukların katılımı ile bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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