Vali Dr. Ömer Toraman Dumlupınar ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Dumlupınar ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilgili kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinde seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Vali Toraman’ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Dr. Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi ve ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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