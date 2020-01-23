Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde güvenli gıda tüketimi için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 827 işletmenin denetimi yapılarak, mevzuata aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine toplam 36 bin 379 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Halkın güvenli gıda tüketebilmesi için, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlar tarafından görülen olumsuzlukların 174 Alo Gıda hattına bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Tokdemir “ Müdürlüğümüzde görevli Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim ve Teknikerlerden oluşan kontrol ekiplerimiz tarafından, ilçemizdeki gıda işletmelerinde yıl boyunca denetimler yapıldı. Mevzuatımıza göre gıda üreten, gıdaların toplu tüketimini yapan ve gıda satılan işletmeler olarak üç gruba ayrılan işletmelerden, 827’si denetlenmiştir. 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, mevzuata aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine 2019 yılında toplam 36 bin 379 TL idari para cezası uygulandı. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi için, denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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