Aslanapa'da dönem sonu değerlendirme toplantısı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 20192020 eğitimöğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirme ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır, İlçe Emniyet Amiri Zakir Danışman ve okul müdürleri katıldı.

Yapılan toplantıda, birinci dönem yapılan çalışmalar, yapılan projeler, öğrencilerin kitap okuma sayıları, sosyokültürel faaliyetler ile dönem içi öğrenci başarıları, okul ihtiyaçları ve okul güvenliği konuları üzerinde durulduğu açıklandı.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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