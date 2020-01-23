Kütahya'da 'Kimsesizler evi'

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Kütahya'da, sokakta yaşamak zorunda kalıp barınma imkanı olmayan vatandaşlan, 'Belediyenin kimsesizler evi'nde ağırlanıyor. Barınmaya muhtaç olup çeşitli nedenlerle sokakta geçici veya sürekli olarak yaşamak zorunda kalan, kişileri sokakta karşılaşabileceği risklerden korumak ve temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak amacıyla, Kütahya Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Kimsesizler evi', 14 kişi kapasiteli 2 adet daireden oluşuyor.

KÜTAHYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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