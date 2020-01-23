"Termik santralleri bir an önce üretimlerine başlasın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Termik santralleri bir an önce üretimlerine başlasın"

İHA

Kütahya'da temsilciliği bulunan sendikaların başkanları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

"Termik santralleri bir an önce üretimlerine başlasın"

Kütahya’da temsilciliği bulunan sendikaların başkanları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Tesİş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Alaaddin Özçallı, Yolİş Sendikası Şube Başkanı Ali Okçu, Madenİş Sendikası Şube Başkanı Bülent Aydın, Haberİş Sendikası Şube Başkanı Abdullah Yiğit’in katıldığı ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile Başkan Yardımcısı Hasan Öncel hazır bulundu.
Tesİş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Kütahya’daki Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallerinin durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Çevre şartlarına uyumlu, işverenin ve çalışanların mağdur edilmemesi gereken çözümler bulunması yönünde karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.

KÜTAHYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Işık, mermer fabrikasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Işık, mermer fabrikasını ziyaret etti
Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek
YEREL HABERLER Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek
Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu
Kütahya'da 'Kimsesizler evi'
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Kimsesizler evi'
Gediz'de 'Çocuk sanat atölyesi' etkinlikleri
YEREL HABERLER Gediz'de 'Çocuk sanat atölyesi' etkinlikleri
KUTSO’ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı
YEREL HABERLER KUTSO’ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı
Aslanapa'da dönem sonu değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Aslanapa'da dönem sonu değerlendirme toplantısı
Kütahya’da ceviz üretimi 4 bin 425 ton olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Kütahya’da ceviz üretimi 4 bin 425 ton olarak ...
“Öncü Gençlik Kampı” Göbel Termal Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER “Öncü Gençlik Kampı” Göbel Termal Tesisleri'nde ...
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda denetimi
YEREL HABERLER Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda ...
Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti
YEREL HABERLER Başkanlar yarıyıl tatilinde Emet ilçesini tercih etti
Aslanapa'da ''Korunga bitkisi'' çiftçilere anlatılıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da ''Korunga bitkisi'' çiftçilere ...
Vali Dr. Ömer Toraman Dumlupınar ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Dr. Ömer Toraman Dumlupınar ilçesinde ...
Kütahya’da ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi
"Kurumlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirmeli"
YEREL HABERLER "Kurumlarımız üzerine düşen görevleri yerine ...
Kütahya’da Hayrettin Karaca anısına fidan dikme etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya’da Hayrettin Karaca anısına fidan dikme ...
Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek
YEREL HABERLER Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek
FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde ...
Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı
YEREL HABERLER Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken ...
Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı Kütahya'da peruk bakımı için gittiği kuaförde polise yakalandı Kendini inşaat ustası, elektrikçi ya da asansör tamircisi olarak tanıtan ve girdiği çeşitli illerdeki evlerde hırsızlık yaptığı belirleni Sahte kimlik gösteren zanlının, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.
YEREL HABERLER Peruklu-fosforlu hırsız yakalandı Kütahya'da peruk ...
170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi tescillenip restore edilecek
YEREL HABERLER 170 yıllık tarihi Osmanlı çeşmesi tescillenip restore ...
Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele
YEREL HABERLER Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele
Tavşanlı'da doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Tavşanlı'da doğa yürüyüşü
Yangın gönüllülerine eğitim
YEREL HABERLER Yangın gönüllülerine eğitim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X