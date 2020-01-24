Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Her yerde kar var!

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kar ve tipinin yoğun olduğu KütahyaEskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan tırlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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YATSI 19:38

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