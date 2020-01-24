Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl ve İlçe Kamu Kurum ve Kuruluş Amirleri ile muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda söz almak isteyen muhtarları tek tek dinleyen Vali Doktor Ömer Toraman, kendisine arz edilen talepleri ilgili kurum amirlerinin de görüşüyle istişare ederek, talep ve sorunların en kısa sürede neticeye ulaştırılması için talimat verdi.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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