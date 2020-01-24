DPÜ KAMER’e Zafer Kalkınma Ajansından destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün (DPÜ KAMER) “Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi” başlıklı projesinin teknik destek başvurusu Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.

Öğrencilere ve öğretim elemanlarına proje yazma bilgisi verilerek kariyerlerindeki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında başta Ulusal Ajans ve bakanlıklar için olmak üzere daha fazla ulusal ve uluslararası hazırlanmasına katkı sunmanın da bir başka hedef olarak belirlendiği belirtildi.



“Projeden öğretim elemanı, öğrenci ve mezunlar yararlanacak”



Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, projede hedef kitle olarak Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu belirlediklerini ifade etti.

Ebeoğlugil, “ Proje kapsamında KSBMYO'dan 20 öğretim elemanı, 30 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, 5 mezun ve 5’ de yabancı uyruklu öğrenci eğitim alacak. Eğitimler 6 hafta boyunca sürecek. Hafta sonları yapılacak 12 günlük eğitimler 8’er saatten toplam 96 saat olarak gerçekleştirilecek. Bu proje öğretim elemanları ile aktif, yabancı uyruklu ve mezun öğrencilerin birlikte yararlanacağı ilk proje olması açısından son derece önemli” dedi.



“ 4 başlıkta ayrıntılı eğitimler verilecek”



DPÜ'de Kariyer ve Mezun Merkezi'nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada; 'Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi' başlıklı projede ulusal ve uluslararası projelere başvuru yapabilmek amacıyla Proje Döngüsü, Proje Yazma Bilgisi, Proje Yazma Aşamaları ve Başarılı Proje Örnekleri hakkında ayrıntılı eğitimler verileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, projeyle ilgili Rektörlük makamında kendisine yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulundu



“Kariyer ve Mezun Merkezimiz güzel çalışmalara imza attı”



Kariyer ve Mezun Merkezinin kısa zamanda güzel çalışmalara imza attığını belirten Rektör Uysal, "Zafer Kalkınma Ajansından böyle güzel bir desteğin alınması bizim için sevindirici. Bu projede çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve destek sağlayan Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Proje ekibinin Üniversitemiz ve Kütahya’mız için bundan sonra da güzel işler yapacağına ve projeler üreteceğine inanıyorum“ ifadelerine yer verdi.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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