Başkan Sebahattin Ceyhun’dan Simav ziyareti Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Sebahattin Ceyhun, Simav’a iade ziyaretinde bulundu

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ceyhun, AK Parti teşkilatlarındaki tüm dava arkadaşları ile birlikte, hizmet için yola çıktıklarını ifade etti.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “ İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun’u ilçemizde misafir ettik. İlçe ziyaretleri kapsamında Simav’a gelen Sebahattin Ceyhun’un teşkilatımızı ziyareti ile başlayan programın ardından, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer’i birlikte ziyaret ettik. Yeni bir başlangıcın enerjisi ve heyecanı ile çıkılan bu yolda Rabbim kolaylıklar ihsan etsin” dedi.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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