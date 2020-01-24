Başkan Ceyhun: "İlçelerimizin kalkınması için hep birlikte çalışacağız"

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçe teşlkilatlarını ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İlçe teşkilatı ziyaretlerinde yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Ceyhun, Ziyaretler sonrası yaptığı açıklamda, ''Biz bir dava için buradayız. AK Parti olarak tüm kesimleri kucaklamalıyız. Ziyaretlerimizde ilçelerimizde halkımızın önde gelen bazı sorun ve sıkıntılarını dinledik. Karşılıklı istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunduk. Elimizden ne geliyorsa birlik ve beraberlik içerisinde belediye başkanlarımız ve ve ilçe teşkilatlarımızla çalışacağız çözüm üreteceğiz. Altıntaş ilçemiz Organize Sanayi Bölgesi ile, Çavdarhisar ilçemiz turizm potansiyeli ile, Aslanapa ilçemiz tarım ve hayvancılık potansiyali ile ilimiz için çok büyük bir kaynaktır. Hep birlikte bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için mücadele edeceğiz'' dedi.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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