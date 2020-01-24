Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için özellikle yüksek kesimlere ağır kış şartları sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Avlaklara buğday ve yonca bırakılmıştır” denildi.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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