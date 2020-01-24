Kütahya’da kaçak 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi

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Kütahya'da gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kütahya otogarında M.D. isimli şahsın el valizi kontrolünde, gümrük kaçağı 114 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, cep telefonlarına el konuldu.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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