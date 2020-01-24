Kütahya'da yakalanan peruklu-fosforlu hırsız Hülya Avşar'ın evini de soymuş

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia 52 yaşındaki Zelkif B.'nin 2018 yılında sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğunu ortaya çıktı.

Önceki gün Kütahya polisi tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zelkif B.'nin, 9 Temmuz 2018 günü Hülya Avşar’ın, Ayvalık'daki evininin yatak odasında bin 500 TL çaldı belirtildi.



Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalanmıştı

Son 2 yıldaki belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan zanlının aynı şahıs olduğunu ve peruk kullandığını belirledi. Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı. Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliye yakaladı.Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu Zelkif B. olduğu belirlendi.

Zanlının kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile Kütahya Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu. Şüpheli Zelkif.B.'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.

Zelkif B.'nin önceki gün çıkarıldığı mahkemece tukuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

KÜTAHYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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