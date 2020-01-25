Muhtardan örnek bir hizmet

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Cereller Mahallesi muhtarı İsmail Uluyol, sağlık konusunda mahallesinde örnek bir hizmet başlattı.

Muhtar İsmail Uluyol, sosyal medya hesabından telefon numarasını yazarak yağtığı açıklamada, ''Mahallemizde hastaneye gidip gelmekte zorluk çeken vatandaşlarımıza, engelli çocuklar ve yaşlılar için özel aracım sürekli hizmetlerindedir. Gece yarısı da olsa beni telefon numaramdan arayabilirler ve onları hastaneye hiç bir karşılık beklemeden götürüp getirmeye hazırım. Vatandaşlarımıza her konuda hizmet etmeye devam edeceğim'' diye konuştu.

KÜTAHYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.