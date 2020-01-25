Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kütahya'nın Emet ilçesinde köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yeniköy'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesi, ayağından ameliyat olan Köy Muhtarı Ekrem Özenli’yi evinde ziyaret eden Kaymakm Çiçek, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Köy Muhtarı Ekrem Özenli ve Camii İmamı Kamil Şahin ile birlikte, Emet Kaymakamlığı'nın desteği ve imece usulü ile kaba inşaatı bitirilmiş olan Köy Camii lavabo ve şadırvanını yerinde inceleyen Çiçek, ''Köylerimizin ihtiyaçları tespit edilip gerekli çalışmalar yapılıyor. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde desteklerimiz devam edecek'' dedi.

KÜTAHYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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