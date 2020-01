DPÜ, 2020 yılının ilk uluslararası anlaşmalarını imzaladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) uluslararasılaşma çalışmalarının Moldova ve Kosova'da imzalanan iş birliği anlaşması ile kararlı bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Moldova’ya giderek ülkenin en iyi üniversitesiyle uluslararası ortaklık konusunda görüşmeler gerçekleştirerek bir anlaşma imzaladı.



“İlk ziyaret Moldova Teknik Üniversitesi'ne”



Hasan Göçmez ve Oktay Şahbaz, Moldova’daki temasları sırasında ilk ziyaretlerini ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Moldova Teknik Üniversitesine yaptılar. Moldova Teknik Üniversitesini Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Larisa Bugaian, Uluslararası Programlar Koordinatörü Doç. Dr. Cristina Popovici ve Yabancı Öğrencilerden Sorumlu Doç. Dr. Tatiana Munteanu'nun temsil ettiği toplantıda Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik ve Mevlana Değişim programı da dahil olmak üzere her iki üniversitede ortak olan akademik ve araştırma alanlarında iş birliği fırsatları tartışıldı.

Prof. Dr. Göçmez ve Doç. Dr. Şahbaz, Moldova'da yaptıkları görüşmelerde Moldova Teknik Üniversitesinin ardından Moldova Devlet Üniversitesini ziyaret ettiler. Burada yapılan ve ev sahibi üniversiteden Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Angela Niculitsa ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lucia Castravet'in katıldığı toplantılarda her iki üniversitenin eğitim ve araştırma altyapıları görüşüldü. Toplantıda çift diploma, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik ve Mevlana Değişim Programları gibi ortaklık faaliyetlerinin başlaması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde fikir birliğine varıldı ve toplantı sonunda iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu arada yapılan görüşmelerde özellikle Matematik, Kimya, Biyoloji, Güzel Sanatlar ve Eğitim fakültelerinin ilgili bölümleri ile Bilgi Teknolojileri alanı önceliklendirilerek bölgede yaşayan Gagavuz Türklerin için de kültürel birimlerin kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması konusunda anlaşma sağlandı.



“Geleceğe yönelik önemli adımlar atıldı”



İmzalanan anlaşmalarla ilgili bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez, "Üniversitemiz personeli ve öğrencileri için uluslararasılaşmaya ve yeni fonlar bulmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede geldiğimiz Moldova'da geleceğe yönelik önemli adımlar atıldı. Ortaklığımızın her iki tarafa da başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bu arada yapılan ziyaretler Moldova basınında geniş yankı buldu.



“Bir anlaşma da Kosova’da”



Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında bir anlaşma da Kosova'daki Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile imzalandı.

Üniversite Rektör yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Direktörü Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal tarafından temsil edildiği törene Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi adına Dış İlişkiler ve Kalite Artışından Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Ass. Dr. Soner Yıldırım ve Öğretim, Araştırma ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Ass. Dr. Şemsi Morina katıldı.

İmzalanan anlaşma ile Erasmus ve Mevlana değişim programlarında iş birliği ve ortak uluslararası araştırma projeleri, bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlenmesi konusunda iş birliği sağlandı.

